Los Pumas tendrán un cierre de año con muchos condimentos

De hecho, habrá en la cancha dos jugadores que participaron de ese encuentro. Del lado argentino estará Rodrigo Isgró, que disputó en ese estadio su último partido en el rugby seven antes de pasar al rugby de 15. Y del lado francés estará el medio scrum Antoine Dupont, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y que fue nominado a mejor jugador de la temporada en rugby seven, algo que despertó bastante polémica. Incluso, el entrenador de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, fue muy crítico con la nominación. Dupont marcó el try que sentenció el triunfo francés en ese duelo ante Argentina, y hoy buscará ser clave nuevamente.