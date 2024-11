Cuánto costará importar una PlayStation 5 y un iPhone 16 con la eliminación de los impuestos

Cuánto costará el iPhone 16 importado

Según consigna Infobae, el iPhone 16, en su versión más económica de 128 GB, tiene un costo aproximado que parte de los U$S 829 en la tienda oficial de la marca. Bajo el nuevo esquema, quedará exento de aranceles por los primeros 400 dólares de su valor, tributando únicamente el 21% de IVA sobre el total, es decir, U$S 84 por esa fracción. Por los U$S 429 restantes, mientras tanto, pagará 38% de aranceles más IVA, llevando el precio final a U$S 1.200 después de impuestos.