El “factor sorpresa” le viene bien a Colapinto

“No le vendría mal una hoja de ruta”, sugirió Maximiliano Karamatich. ¿Su opinión podría no ser relevante para la ocasión si se tiene en cuenta que es navegante de autos de rally? No, el concepcionense considera que los pilotos de Fórmula 1 tienen muy desarrollada su memoria visual. Pese a que él como copiloto lleva en su cuaderno todas las anotaciones mientras transita junto con su piloto por los caminos de tierra a más de 100 kilómetros por hora, su registro visual es alto. No duda de que en un nivel tan exigente como la F-1 un piloto logre lo mismo. “En mi caso, paso una sola vez por algún lugar y ya está ¡Mi memoria visual lo es todo!”, fue taxativo Karamatich, que compite en el Argentino de rally y en los campeonatos de La Rioja y Catamarca.