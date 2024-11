Es fundamental desarmar los embudos en el tránsito

Mucho más compleja es la solución para otro de los accesos que conectan la capital con la zona sur; el de la calle/avenida Jujuy. Mucho se habló en esta sección acerca de los numerosos inconvenientes que se generan allí; algunos tan graves como las inundaciones y la inseguridad; otros inherentes a cuestiones viales. La Jujuy, que llega a ser tierra de nadie en algunos de sus tramos, no cuenta con un entronque natural con la avenida Kirchner, lo que obliga a tomar desvíos de dudosa efectividad, sobre todo por el (mal) estado de las calles o lo intrincado de las maniobras para quienes no conocen la zona. Que no son pocos, ya que se trata -insólitamente- de uno de los accesos más importantes a la capital por su conexión directa con la ruta 157. Aquí la Municipalidad necesita intervenir con una solución de fondo, que no asoma sencilla.