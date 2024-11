Los alcanzapelotas dicen "Yo no juego": campaña del fútbol argentino contra las apuestas de menores

Este miércoles en La Plata se enfrentarán “el pincha” y “el canalla”. Antes de que comience el partido, los alcanzapelotas, menores de 18 años, lucirán unas pecheras con un mensaje claro y contundente: “Yo no juego”. A la par, la Liga Profesional de Fútbol mostrará carteles con la leyenda “Yo no juego, yo no apuesto”. Por último, el mismo mensaje se reproducirá en las pantallas que están en las tribunas y será reforzado por la voz del estadio. También se lo podrá ver en los PNTs que se emitirán durante la transmisión.