Escándalo sexual en Francia: la sociedad debe “cambiar su actitud sobre la violación”

“Desde que comenzó este juicio escuché muchas cosas. Vi desfilar ante el tribunal a personas que, en su mayoría, niegan la violación y me resulta muy difícil enfrentar esta banalidad”, subrayó la mujer. “Quiero preguntarles ¿en qué momento, cuando entraron en esa habitación, les di mi consentimiento? ¿En qué momento, al ver ese cuerpo inerte, tomaron conciencia?”, preguntó. ”Escuché 'me manipulaban', 'bebí un vaso de agua, estaba drogado'. ¿Pero en qué momento no lo entendieron?”, exclamó indignada la septuagenaria, convertida en un ícono feminista desde el inicio de este largo juicio, el 2 de septiembre, ante la corte criminal de Vaucluse. “Son pocos los que asumen sus actos. Escucho al señor que dice 'un dedo no es una violación'. ¡Que se lo cuestione!”, lanzó con contundencia.