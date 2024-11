Cuatro “pelis” del Festival de Mar del Plata para no perderse

La principal competencia será la Internacional, con un jurado encabezado por la colombiana Angie Cepeda, y en la cual disputarán el máximo premio la tunecina “Aïcha”, de Mehdi M. Barsaoui; la belga “Au bord du monde”, de Guérin van de Vorst y Sophie Muselle; la israelí “Cabaret Total”, de Roy Assaf; la británica “Cónclave”, de Edward Berger; la española “Rita”, de Paz Vega; las nortamericanas “Saturday Night”, de Reitman y “Un dolor real”, de Jesse Eisenberg; la animación francesa “La plus précieuse des marchandises”, de Michel Hazanavicius; el documental armenio “There was, there was not”. de Emily Mkrtichian; la comedia mexicana “Una historia de amor y guerra”, de Santiago Mohar Volkow; y las argentinas “El casero”, de Matías Lucchesi y “La quinta”, de Silvina Schnicer.