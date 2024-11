Javier Milei aseguró que "la economía está en un momento floreciente"

Sobre Cristina Kirchner

Durante otro pasaje, el presidente Milei defendió su gestión en materia de transparencia, poniendo como ejemplo la reacción que la administración libertaria tuvo luego de que se confirme en segunda instancia la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad. “Hemos vuelto a darle libertad a la Justicia, no presionamos. Durante mi gobierno no solo se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, sino que además se condenó los dos ataques asesinos terroristas que hizo Irán”, ejemplificó. Luego sostuvo: “Si hay un gobierno que está peleando contra la corrupción somos nosotros. Cada desregulación es un privilegio que le quitamos ya sea a un político, a una empresa prebendaria o a un grupo de poder”.