Los fans de las escaleras peligrosas sacan punta al vicio en el grupo viral "Death Stairs”

Desde escaleras de madera incrustadas en acantilados hasta peldaños infinitos en hoteles, estas estructuras que parecen desafiar la gravedad y el sentido común tienen un lugar de culto en Death Stairs ("Escaleras de la Muerte"). Se trata de un grupo de Facebook que reúne a más 800.000 miembros que comparten fotos de escaleras de caracol vertiginosas, escalones estrechos como cuchillas y planteos que desafían cualquier noción de seguridad. La iniciativa no cesa de crecer, como indica una publicación reciente de The New York Times.