Caído el sueño de Leandro Paredes, en Boca ya tienen una alternativa

Gil admitió que es hincha de Boca desde chico

Gil dejó en claro que su posible llegada al “Xeneize” no sólo representa un paso adelante en su carrera, sino también algo emotivo. “Boca es un club único. Desde chico soy hincha, es algo que todos saben. Es el deseo de cualquier futbolista vestir la camiseta de un grande”. dijo el volante con pasado en Estudiantes, Rosario Central y Vasco da Gama. “La experiencia como jugador me ayudó a crecer como persona. En Colo Colo gané seis títulos en tres años y medio, algo que no es sencillo. Cuando hay armonía en los planteles, se logran cosas importantes. Mis estadísticas en goles, asistencias y minutos son excelentes. A veces uno no lo valora hasta que cierra una etapa. Mi objetivo es llegar a un club grande y seguir compitiendo por títulos. No es una cuestión económica, simplemente estoy esperando una buena oportunidad. Tengo 33 años y me siento en mi plenitud. Donde vaya, quiero plantearme objetivos claros y conquistar cosas importantes”, sentenció “Colo”, antes de recordar una anécdota junto a Juan Román Riquelme. “Tengo una foto con Riquelme de cuando jugaba en Olimpo. En ese partido lo marqué y le di algún golpe... Román era distinto. Crecí viendo a Boca desde Río Gallegos; me levantaba temprano para no perderme sus partidos. Por ese motivo estar en el radar de un club así es un orgullo. Uno siempre trabaja para llegar a lo más alto”, concluyó.