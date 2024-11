Cartas de lectores: Nuevos tiempos

Liberar los demonios de la barbarie puede ser un bumerán. No sabemos cuáles son las intenciones de Trump. El reinado de la Abwehr, la gestapo y las ideas de McCarthy no deben volver. La discriminación y el antisemitismo, las matanzas de inocentes, las absurdas razones de Putin no pueden ganar. No otra vez. No debemos fomentar la guerra. La humanidad debe abandonar la bestialidad como forma de resolver los conflictos. Fundamental dar un salto de calidad y abandonar la barbarie, la ignorancia y la marginación. Las viejas burocracias corruptas deberán pagar por sus abusos y la ignorancia engendrada en la gente. La barbarie antisemita y de ultraderecha no es la solución para la podrida corporación política. Es por eso necesario que la limpieza la haga la justicia con la ley en la mano. Basta de dilaciones.