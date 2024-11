Se derrumbó el consumo de carne vacuna y es el más bajo desde 1996

En este escenario, Schiariti no tiene muy buenos augurios en un futuro cercano, aunque algunos engordadores a corral estén pensando que en diciembre próximo se va a producir una reacción en el precio. Para el directivo, no va a haber un salto muy fuerte en el valor en esa fecha porque el consumidor todavía no siente un incremento en sus ingresos. “Los aumentos en los salarios no fueron generales, solo ocurrió en aquellos convenios que tuvieron paritarias. Pero más del 50% del trabajo registrado son empleados públicos o que dependen de los estados provinciales o municipales y esos no han tenido suba de sus salarios”, dijo.