Festival Tucumán Jazz: último que siempre será primero

Ratificar talentos

Si al comienzo del show ya había presentado a Mariano Agustoni en piano, César Franov en bajo y Marcelo Baraj en batería, el hecho de que los volviera a presentar en el penúltimo tema fue muy atinado, como para ratificar talentos, tanto en el ensamble como ¡y cómo! en cada improvisación. Qué decir del saxofón. Que no se puede decir: que es imprescindible escuchar a Baraj sacar del viento de metal terciopelo, sombras, luces, gritos, alegría, puro jazz, puro. Que hay que verlo en escena: cuando él no toca no se desentiende, mira respetuosamente al que improvisa marcando el ritmo, casi bailando. Cuando toca él, es la autoridad.