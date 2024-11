Un gurú de Harvard revela cuáles son los hábitos para ser cada día más feliz

Arthur Brooks, profesor de liderazgo y felicidad en Harvard, combina ciencia y filosofía para explorar los pilares de una vida plena. Su libro más reciente, escrito junto a Oprah Winfrey, Build the Life You Want, propone una visión práctica de la felicidad, desmitificando la búsqueda de una dicha inalcanzable y subrayando la importancia de aceptar tanto la alegría como la adversidad. Según Brooks, la felicidad es un equilibrio entre tres "macronutrientes": disfrute, satisfacción y sentido, conceptos que ayudan a construir una existencia más significativa y conectada.