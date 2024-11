Pablo Plá: “San Miguel está comprometida con Tucumán y seguiremos invirtiendo aquí”

-Venimos volcando alrededor de U$S 4,4 millones durante este año en el trabajo continuo de las plantaciones y en otras operaciones. Esto mantiene además la empleabilidad para seguir produciendo. Y tenemos un plan para los próximos cinco años de unos U$S 20 millones. Seguimos trabajando en 2.200 hectáreas propias, de las cuales 450 son de plantaciones nuevas entre uno y tres años; eso requiere inversión continua. Renovamos 150 hectáreas todos los años para conservar las plantas en su plenitud productiva. Es una inversión permanente; tenemos un vivero de 50.000 plantas al año que incluye tecnología de punta con prácticas innovadoras, que provee a productores de la zona. Todo eso forma parte de aquellos U$S 4,4 millones que seguimos invirtiendo por año aquí, por el compromiso de San Miguel con Tucumán.