Julio de Vido habló sobre su absolución: “Esto no es producto de ningún favor político”

Los otros condenados en la causa

“Mis abogados, sobre todo Maximiliano Rusconi, no se representan como genuflexos ante los poderes instituidos dentro del Poder Judicial”, agregó. En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a Cristina Kirchner, pero también a Lázaro Báez (seis años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (seis años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (seis años), entre otros ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz.