El riojano Quintela dijo que si Milei no cambia sus políticas, “se va a tener que ir”

Además, Quintela le pidió al peronismo estar “a la vanguardia” de las protestas que se puedan desatar, en caso de que no cambie el rumbo económico que fijaron los libertarios. “Con un peronismo en movimiento, poniéndose de pie, que esté por distintas vertientes, podemos aportar a que todos tomemos conciencia como sociedad de que tenemos que modificar rápidamente las políticas. Si no, puede que el Presidente se tenga que ir rápidamente, porque la sociedad no va a aguantar más, para que venga un gobierno de transición por lo menos a ordenar un poquito la situación de la Argentina, pero fundamentalmente de nuestra gente -remarcó-. No tengo pruritos ni pelos en la lengua tampoco para decir que yo considero que este gobierno, si no está en condiciones de dictar políticas que generen expectativas, por lo menos en nuestra gente, que alivien un poco la situación de nuestra sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde, para dar paso a un gobierno de transición que ordene un poco la cosa”, aseguró.