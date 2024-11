A Los Pumas les faltó la puntada final para un triunfo histórico

Cuando el trámite parecía permitirle a Los Pumas soñar con la remontada, Irlanda volvió a golpear. Tras un line ganado y una buena acción personal de James Lowe, Joe McCarthy anotó un nuevo try, convertido por Crowley. A menos de 10 minutos para el final del primer tiempo, los europeos se ponían 22-9. El resultado se mantuvo hasta el descanso, solo por la falta de eficacia de Los Pumas, que estuvieron muy cerca de apoyar en los instantes finales tras una extensa jugada de pick and go. De hecho, Pedro Rubiolo cayó dentro del ingoal rival con la pelota en mano, pero nunca llegó a apoyarla.