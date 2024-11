Recurre a sus figuras para sostener el buen nivel y dar un paso más rumbo al Mundial

Para esta doble fecha, Scaloni sufrió las bajas por lesiones de Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Nicolás González. “Lo de Lisandro no lo esperábamos. Aparentemente tenía solo un dolor pero al llegar a Buenos Aires se incrementó. Le hicieron estudios y no está para jugar. Por eso llamamos a último momento a Facundo Medina, que quiero recalcar que se sacó el pasaje solo”, recalcó el entrenador. “Es algo valorable. Es genial porque no formaba parte ni siquiera de la prelista, pero fue a hablar con su entrenador, sacó el pasaje y ya está con nosotros. Es un mensaje para todos su compañeros”, agregó el entrenador.