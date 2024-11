La oposición pide explicaciones por la salida de la línea 11 de Villa 9 de Julio y San Ramón

"No sólo queremos saber por qué se tomó esta decisión sino también si planean hacerla extensiva a otras líneas. Si es así, en esta ocasión podrían informarlo con más tiempo y de forma masiva, para que los pasajeros no se desayunen un domingo con que el colectivo que toman todos los días ya no pasa más. Si queremos que el transporte público sea mejor no basta con mirar las unidades, hay que darle orden y previsibilidad, y las medidas tienen que tener la suficiente información para los usuarios", plantearon los ediles.