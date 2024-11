Pusieron cadenas a la puertas de la Facultad de Artes, pero para mantenerlas abiertas

El 11 de noviembre, los estudiantes que promovían la ocupación se encontraron con la decana Silvia Agüero. La funcionaria se pronunció en contra de la toma y otras autoridades expresaron su descontento. En una entrevista con LA GACETA Play, Agüero anticipó la decisión de sostener la apertura de la Facultad y dijo: "nuestra intención no es impedir las manifestaciones de los estudiantes. Al contrario, invitamos a que usen los espacios para realizar carteles y actividades de visibilización. La Facultad está abierta y disponible para todas las expresiones dentro de los marcos del respeto y la convivencia". La posición del Decanato logró frenar la ocupación de las instalaciones, pero el malestar no se disipó. “Hubo una instancia de diálogo, más no de negociación”, dijo Rocío Cortez, alumna de Artes Visuales. Y agregó: "la situación con las autoridades y la decana es tensa".