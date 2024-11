Cartas de lectores: Basura y paradas de ómnibus

Con el ánimo de hacer una crítica constructiva a las autoridades municipales, sugiero que se instalen basureros en las paradas de ómnibus, en las calles céntricas y también en las calles muy transitadas por peatones, ya que la basura es tirada en las veredas o en cualquier lado. No se trata de educación ni de cultura de la gente, sino que simplemente no hay dónde tirar la basura. Se puede caminar toda la avenida Sáenz Peña, seguir por la avenida Avellaneda y por la J. B. Justo y no se encontrará un solo basurero donde tirar una cascara de banana, una botella de plástico o el envoltorio de galletas o caramelos, algo normal que consume un ser humano cuando transita por una ciudad. Si uno quiere ser educado, no tirar la basura y transitar por cualquier calle que lo lleve al centro -San Martín, Mendoza, Córdoba, San Juan, etcétera- tampoco encontrará ningún basurero. ¿Entonces? Creo que deberían poner manos en el asunto y solucionar este tema para que nuestra ciudad sea un poco más limpia.