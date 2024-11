El rompecabezas de Federico van Mameren: un Tucumán en pausa, entre la frustración y el silencio

Tucumán es un rompecabezas, difícil de armar y entender. Y Van Mameren lo resume con preguntas que muchos comparten: ¿Por qué no? ¿Por qué las autopistas y otras obras públicas quedan a mitad de camino? ¿Por qué la provincia parece estancada, atada a discursos vacíos que se repiten año tras año? No hay respuestas fáciles, y, como bien señala Van Mameren, la responsabilidad no recae solo en el gobierno actual. La oposición también juega su papel, o más bien su falta de papel, ya que parece adormecida, sin propuestas ni entusiasmo. Incluso un proyecto de acceso a la información pública, que podría ser una herramienta de transparencia, enfrenta el silencio tanto de un lado como del otro.