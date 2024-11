Las lapidarias críticas de dos figuras de la Selección argentina por el debut de "Spreen"

La postura de Paredes sobre el debut de Spreen

Paredes, por su parte, coincidió con su compañero y manifestó su descontento. “El pensamiento nuestro, o por lo menos mío, es que no es el ejemplo ni el mensaje que les queremos dar a los más jóvenes. Pienso que, por lo que me tocó vivir a mí, a los compañeros que han llegado y triunfado en el fútbol o a los que no llegaron, todos han hecho muchísimo sacrificio para jugar un partido en Primera División. Que pasen este tipo de cosas molesta porque no es lindo dar este tipo de mensajes”, dijo el volante.