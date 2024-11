La respuesta de Claudio "Chiqui" Tapia por el debut de Spreen con Deportivo Riestra

En respuesta a Romero, Tapia también se pronunció. "Yo creo que es mucho más profundo; por ahí muchos consumen o miran lo que ven, pero no transitan día a día con las categorías infantiles. Hay chicos que se quitan la vida por problemas, que terminan y no llegan a cumplir con el contrato. Es un cúmulo de situaciones en las que uno no puede entender cómo se llega a ese caso. Para ellos es muy importante lograr el sueño de ser profesional, y nosotros lo sabemos. Es muy importante para la AFA la exigencia de los estudios y que sigan formándose como personas sin dejar de soñar", concluyó el máximo dirigente del fútbol argentino.