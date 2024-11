Beatriz Avila, tras las críticas de Jaldo a los senadores tucumanos: "No me siento aludida"

La fuerte crítica de Osvaldo Jaldo a los senadores

El gobernador lanzó esta mañana una fuerte crítica hacia los senadores nacionales de la provincia: "hasta acá no han hecho nada", dijo. En rueda de prensa, el mandatario se refirió a la falta de acciones concretas por parte de los legisladores y destacó que, aunque fueron elegidos por el voto de los tucumanos, hasta el momento no se ha visto un compromiso real con la provincia. "Es muy importante que los senadores nacionales, que han sido elegidos por el voto de la provincia, se acuerden que han sido elegidos por los tucumanos, que se acuerden que lo han elegido para trabajar. Hasta acá, la verdad, que no los he visto haciendo nada", expresó.