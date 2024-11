Volver a Tucumán Rugby fue la mejor decisión que Albornoz tomó para brillar en Los Pumas

Para llegar a este nivel el rugbier tuvo un momento determinante en su carrera. “Como jugador, no hay nada peor que quedarte afuera de un Mundial”, recordaba Albornoz en un reportaje que difundió el portal “El Destape”. “Había perdido el foco”, reconocía “Cepillo” lo que le generó la decisión del entonces entrenador, Michael Cheika de no convocarlo a la cita mundialista de 2023. “Decidí dejar la academia para jugar solamente en el club. Jugué dos años en Tucumán Rugby, disfruté como nunca jugar con mis amigos y eso me sirvió un montón porque me terminó de convencer de querer estar en el rugby profesional. Fue un momento bisagra volver a mi provincia, después de eso llegaron las convocatorias a Argentina XV, Jaguares y el paso a Italia”, explicaba el apertura.