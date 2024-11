“La Turquita” Manzur está lista para desafiar a la “Tigresa” Acuña y quedarse con la triple corona

No cambia el plan

“La Turquita”, por más que se enfrentará a la pionera del boxeo argentino, no se apartará ni un centímetro de su zona, esa tan confortable que ya le valió dos títulos en el campo rentado: es dueña del cinto de la Federación Argentina y del Sudamericano en peso pluma. “Nunca me fijé en las rivales. Me gusta pelear con las mejores boxeadoras. Me gusta ser mejor yo misma”, reveló. “Creo que sí, ella sí me debe haber estudiado”, estimó la representante del Barrio El Salvador, cercano al Mercofrut. “La Tigresa” está coqueteando con sus últimos años en el boxeo profesional. Cuando visitó Tucumán por última vez el fallo fue empate.