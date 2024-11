Ricardo Darín habló de su paso por el programa de Susana Giménez

"Fui solamente a jugar al truco para hacerle la gamba a ella con el programa, eso fue y nada más", dijo Ricardo, y aclaró que "no quería una entrevista de ninguna índole. Fui para verla, porque además hacía meses que no la veía. Esto me lo habían pedido desde la producción, hace como dos meses. Yo estaba afuera, en España, con la obra de teatro Escenas de la vida conyugal, en Madrid y Barcelona, y le dije que sí, después de cumplir con las funciones que tenía pautadas. Por supuesto, llegué a Argentina y cumplí con mi palabra, como siempre".