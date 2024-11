Cartas de lectores: Cultura - de eso no se habla

Cuando después de tantos años de disfrutar en nuestra provincia de los más variados y excelentes espectáculos culturales auspiciados y programados por el Ente Cultural de Tucumán, ante la crisis de conducción que estamos padeciendo en la actualidad, cuando prácticamente se ha reducido al grado de paralización. Los que amamos profundamente el arte, y al carecer de actividades para destacar, al menos en mi caso particular, es como si me faltara el aire para respirar. La mayor cosecha del responsable actual ha sido conflictos permanentes con los Cuerpos Estables y desvinculación valiosos y destacados artistas, como el caso concreto del maestro Jorge Bulacia Soler. Como ya es característico, siempre he sido y seguiré siendo optimista, hay una frase muy famosa “todo tiempo pasado fue mejor”. Recuerdo que estuvieron al frente del Ente Cultural presidentes como el maestro Mauricio Guzmán y Martín Ruiz Torres, que nos dejaron grabadas para siempre gloriosas administraciones de excelentes programaciones durante tantos años, que catapultó a nuestra querido provincia de Tucumán, a los primeros planos de la cultura nacional e internacional. Llamo a la reflexión de las autoridades de la provincia, para que recapaciten y nos devuelvan a los tucumanos lo que nos merecemos. La Educación, la Cultura y el Arte son la base del progreso de los pueblos.