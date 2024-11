Homenaje a una centenaria empresa en Concepción

”Este centenario me hace sentir muy orgullosa, principalmente de mi madre que fue la inspiradora de esta empresa. Ella se casó y a los pocos años quedó viuda y con dos hijos: uno de dos años que era yo y un hermano de cinco. Comenzó sin conocer nada. Trabajó como un hombre con cosas muy pesadas” rememoró. En los primeros años, según precisó, vendió alfafa y maíz. “Ella misma molía el maíz con algunos obreros que la colaboraban. Después avanzó con la construcción y todo lo demás” añadió. La empresaria contó que cuando doña Josefa comenzó a levantar la casa que continúa en el mismo lugar hasta hoy “todo era campo, con matorrales cercanos”. Ahora se ubica a dos cuadras de la plaza principal. “Mi madre construyó todo esto. También hizo otra casa, Cuando se recibió mi hermano como ingeniero, el comenzó a colaborarla en los proyectos. Ella siguió en la construcción hasta que se murió. Siempre lo hizo con empuje y entusiasmo” dijo emocionada. Doña Hilda repasó con añoranza que en los primeros años de crecimiento del negocio “la palabra tenía un gran valor”- “La gente siempre apeló al crédito para construir su casa y los materiales se les entregaba con el solo compromiso verbal de que pagaría tal día. Y cumplía. Después llegó la época en que no se cumplía tanto y ya no se podía confiar en la palabra” remató.