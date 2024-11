Pareceres: de aquellos polvos, estos lodos

De lo primero, se han conocido detalles reveladores, y en algunos casos inverosímiles o escandalosos, de las decisiones que no se tomaron a tiempo, de las alarmas que no se tuvieron en cuenta, de la asombrosa ignorancia de quienes manejan áreas estratégicas para la seguridad de un pueblo y de las mentiras que trataron de encubrir negligencias. Así, se sabe que nadie en el gobierno valenciano, un híbrido formado por la derecha (Partido Popular) y la ultraderecha (Vox), nunca cumplió con los protocolos que exigen transmitir a la población la gravedad extrema de fenómenos meteorológicos como el que se aproximaba, pese a que los medios de comunicación ya lo hacían en vivo y en directo desde muchas horas antes de que ocurriera; que desde las 8 de la mañana llamaron por teléfono desde el gobierno nacional hasta en tres ocasiones para ofrecerles ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y que nadie lo atendió hasta la cuarta ocasión, ya demasiado tarde; que cuando se desató la tempestad, la consejera de Interior en Valencia, Salomé Pradas, según su propia confesión, desconocía que podía enviar alertas a los teléfonos móviles, un sistema presentado dos años atrás, en octubre de 2022; que no se convocó al órgano coordinador de emergencias hasta que se supo que había un desaparecido, a las 5 de la tarde, y que la máxima autoridad política, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó dos horas después a esa reunión porque venía de lo que él mismo llamó “una comida de trabajo”.