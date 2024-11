Crónicas del viejo Tucumán: la vida del primer comando argentino

Según su testimonio, abatieron su caballo y fue rodeado de inmediato por los enemigos. Pudo defenderse un rato a estocadas, pero después cae al suelo, sin conocimiento. Tiene, dice, “quince heridas de sable: en la cabeza, once; dos en la oreja derecha; una en la nariz que me la volteó sobre el labio, y un corte en el lagarto del brazo izquierdo y más un bayonetazo en la paletilla y junto al cual me habían tirado el tiro para despenarme”. Además, sigue, “me pisotearon después de esto con los caballos, me dieron de culatazos y siguieron su retirada”. Fue dejado por muerto en el campo. Lo llevaron horas más tarde a Tucumán, luego de pasar por un curandero santiagueño que le cortó “un pedazo de la oreja que venía pendiente de un hilo” y le cosió la punta de la nariz. Estuvo sin sentido casi un mes. Tuvo sus primeras curaciones en la casa de los Ávila Aráoz (actual Peña Cultural El Cardón); increíblemente a pesar de ser heridas sucias no se infectaron y a los días fue sacado de la ciudad oculto en un carretón de leña, salvando su vida y escapando de las partidas federales que lo buscaban para ultimarlo. Tuvo sucesivas desventuras al frente del ejército unitario que lideró, con triunfos y derrotas que lo llevaron al exilio. Finalmente tuvo su vindicación en 1852 al liderar el ala derecha del Ejército de Urquiza en la batalla de Caseros, en aquella victoria que puso fin a la era rosista y abrió el camino para la institucionalización del país, con la Constitución Nacional, basada en la obra de su pariente Juan Bautista Alberdi Aráoz.