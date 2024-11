¿Por qué algunas personas odian hablar por teléfono? La respuesta psicológica

¿Cuáles son las razones por las que una llamada puede generarnos tanta ansiedad?

En el estudio “Text or Talk? Social Anxiety, Loneliness, and Divergent Preferences for Cell Phone Use”, los investigadores descubrieron que las personas ansiosas prefieren enviar mensajes de texto a las llamadas telefónicas, considerándolo un medio más conveniente para el contacto expresivo e íntimo. Algunas personas optan por enviar mensajes de texto porque les da tiempo para pensar en las palabras de sus mensajes y les brinda la oportunidad de ser informales. En algunos casos, desarrollan una personalidad diferente, separada y en contraste con su yo real, más reticente.