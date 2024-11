La expropiación de la escuela Mistral desató una discusión legal

La discusión jurídica continuó con José María Canelada (UCR), que dijo que el debate no era interpretativo ni político, sino jurídico-técnico. “Yo no puedo ir por la vía de la interpretación secundaria para pretender hacer que diga lo que la norma no dice, cuando lo que voy a hacer es violar el principio del artículo 17, una norma de jerarquía constitucional. La excepción no puede ser como a mí mas o menos me parece por una norma de tercer grado”, aseveró. Finalmente, la votación se resolvió 15 a dos (Cobos y Canelada) y se aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles en los que funciona la escuela Gabriela Mistral.