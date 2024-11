Festival en Yerba Buena: segunda edición de El Peñón

“La propuesta original tuvo muy buena aceptación por parte del público. Nos sorprendió gratamente y muchos insistieron para que lo repitamos. Nos llenó de energía tanta buena onda que se vivió el día en la primera edición, hace dos meses. Esperamos sea un día maravilloso y es por eso que apostamos a más. Incorporamos carpas para el predio, sumamos una pantalla led que iluminará el lugar y una propuesta gastronómica de excelencia, del Pato Mesón, que no falla en Yerba Buena”, comentó Diego Barone (Los Biguases). La infraestructura permitirá recibir a quienes vayan en un salón climatizado, por lo que no se suspende en caso de mal tiempo. “Esperamos a toda la familia, por eso también está previsto hasta juegos infantiles, para que no haya motivos para faltar. Este fin de año lo celebramos en El Peñón”, agregó.