VIDEO. Estalló el conflicto en el Ballet Estable de la Provincia

Por su parte, ayer D’Amato emitió una extensa declaración: “En estos momentos el ensayo continúa con normalidad. Corresponde, en primer lugar aclarar, que los gremios no están presentes en el reclamo y nos manifestaron que no los apoyan; por ese motivo buscan asesoría independiente. De acuerdo a lo que nos informaron, no los apoyan porque son problemas de índole personal y no del cuerpo de baile. Los firmantes del reclamo son 10 de 34 bailarines y la mayoría de ellos son bailarines inactivos, es decir, superan los 45 años y ya no bailan; sin embargo siguen percibiendo sus haberes todos los meses. Me parece razonable que manifiesten sus diferencias de posturas, pero en el actual contexto no podemos continuar sosteniendo este tipo de actitudes antidemocráticas por las cuales no permitan trabajar a los bailarines que sí desean hacerlo. Es importante destacar que mi cargo de directora es ganado por un concurso con jurado internacional, y mi principal tarea como directora es poner en funcionamiento al cuerpo de baile, y es lo que estoy haciendo; si no, no cumpliría con mis funciones, lo cual no me impide ir trabajando en resolver estas situaciones puntuales que vienen sucediendo hace mucho tiempo y que en algunos casos incluso pueden exceder mis competencias, debiendo ser abordadas de manera integral, como pensar un sistema jubilatorio para ellos. En la misma situación muchos de sus compañeros incluso este año pidieron el retiro voluntario. No existe ningún elemento situación de violencia. A su vez no podemos permitir que bailarines que trabajan todos los días perciban la misma remuneración que aquellos bailarines que por diferentes motivos no trabajan diariamente. Muchos de estos casos se trata de gente muy talentosa que en su momento se destacó, pero en pos a lograr un cuerpo de baile de excelencia, debemos trabajar para que puedan lograr un cambio de funciones para acreditar su trabajo, como lo estipula la Ley 5.840 de los cuerpos artísticos”.