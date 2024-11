El impactante cambio físico del hijo de Alberto Fernández y su secreto más cruel

En un video reciente que se hizo viral, Tani, mientras maquillaba a una colega, relató cómo la candidatura de su padre a la presidencia disparó su notoriedad. "Cuando se conoció la noticia, me empezaron a seguir muchas personas. Algunos dejaban mensajes de apoyo, pero otros eran puro odio. Incluso empezaron a circular muchas fake news sobre mí", recordó. Entre las noticias falsas más memorables, mencionó con humor una que decía que había muerto: "Mi favorita fue cuando me mataron. Esa fue increíble, me reí mucho".