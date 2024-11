Olvidar tiene una razón evolutiva: ¿cómo ayuda a potenciar nuestra memoria?

El olvido puede ser más bien una inaccesibilidad temporal a un recuerdo

El olvido muchas veces no se debe a una pérdida de memoria, si no más bien a una falta de acceso temporal al recuerdo. Esto puede explicar la razón por la que vemos una persona en la calle y nos ocurre la vergonzosa secuencia de no recordar su nombre completo, pero sí la letra inicial, el popular fenómeno de “tenerlo en la punta de la lengua”. Una posibilidad es que este suceso sirva como señal para el individuo de que la información no está olvidada, sino que sólo es inaccesible en ese momento.