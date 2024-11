De irse a pescar a ganar el Masters de tenis: así fue la consagración de Nalbandian en 2005

El torneo que entonces tenía como sede la capital China, a casi 20.000 kilómetros de Unquillo donde "El Rey David" ya estaba de vacaciones, el cordobés estaba a punto de irse a un lugar casi imposible de rastrear. Algunos jugadores empezaron a retirarse del torneo. Primero fue el ruso Marat Safin, luego el australiano Lleyton Hewitt y con la baja del estadounidense Andy Roddick, es que se produjo lo que motivó a Nalbandian a atravesar medio planeta para jugar al tenis y no irse a pescar. "Volví a Córdoba un jueves, me llamaron un lunes y el martes a la noche viajé; se empezaba a jugar el domingo siguiente", rememoró Nalbandian. "Jugué el primer partido contra Roger Federer y me acuerdo de que le pedí a la organización que, por favor, me programaran temprano porque a partir de las cuatro de la tarde, con el cambio de horario, andaba a los cabezazos, mal. Y había llegado a último momento. Fue todo increíble", agregó.