VIDEO. El debate por la Fiscalía Ambiental estiró la sesión en el Concejo Deliberante capitalino

En nombre del bloque de FR, Alfredo Terán manifestó: “resulta innecesaria la creación de un nuevo organismo. En este sentido, el dinero que se pueda gastar o se tenga que aplicar para el funcionamiento (del órgano) podría ser destinado a políticas concretas y activas destinadas al medio ambiente. (El Ejecutivo) puede hacer todo lo que dice este proyecto sin necesidad de generar una Fiscalía”. Acompañaron a sus compañeros de banca con el voto negativo Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) y Ramiro Ortega (FR). En tanto, quienes dieron un voto de confianza a la disposición aprobada fueron Gastón Gómez (Libres del Sur) y José María Canelada (Unión Cívica Radical). Y Emiliano Vargas Aignasse (UP) cerró la discusión diciendo: “lo que queremos como cuerpo colegiado es que al final del camino tengamos una ciudad de la que estemos orgullosos; si tenemos empresarios no responsables y ciudadanos que no toman conciencia sobre el tema ambiental, acá está la Fiscalía”.