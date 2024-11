Cartas de lectores: fiestas electrónicas y peñas

Habiendo tantas leyes más importantes los legisladores se preocupan por tratar una ley que regule estos supuestos eventos. Lo que no entienden es que a los vecinos nos importan en lo más mínimo los protocologos que pretenden implementar los organizadores. Nadie pensó en los daños que provocan los tremendos ruidos, ya que las realizan en patios de clubes cuyas paredes dan a la calle. Nadie descansa de viernes a domingo. Lo que pase dentro cada uno haga lo que quiera mientras no molesten a los vecinos. Piensan en el negocio de ellos y no en la salud de nosotros. En todo caso que las realicen fuera de la zona urbana o en su defecto a metros de sus casas, Veremos qué opinan sus familiares y vecinos. Los legisladores deberían convocar a profesionales y vecinos ya que son tan honorables y participativos y no tratar esta situación con tanta liviandad. Vuelvo a reiterar nos tienen sin cuidado ambulancias, policías y supuestos controles. Y nosotros, que pretendemos vivir tranquilos, ¿qué? Muchas gracias.