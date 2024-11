Un ex Racing aseguró que vivió su peor pesadilla en La Ciudadela: "En San Martín de Tucumán vi de cerca a la muerte"

"Grave error. No me digas quién es, que me acaban de pegar. Lo empiezo a correr durante el partido. ‘Flaco, ¿qué te pasa?’, me decían los compañeros. Hasta que, más o menos, me calmo. En un córner lo veo que está adelante mío. Cuando veo que no se da vuelta y que su preocupación había desaparecido por completo, sacó la mano del costado y lo agarró de la mandíbula", explicó. "No lo había visto nadie, pero nunca tuve en cuenta un detalle: los 150 millones de hinchas que había en la cancha que se trepaban al alambrado. El ‘Pato’ Fillol salió a defenderme y dice: ‘Penal sí, expulsión no’. Le digo: ‘Pato, el árbitro no sabe qué pasó’. Fue penal, expulsión, gol y perdimos el partido", añadió.