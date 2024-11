Estados Unidos: se escaparon 43 monos de un laboratorio médico

En Carolina del Sur, Estados Unidos, 43 monos de la especie macacos rhesus escaparon de un laboratorio de investigación de Alpha Genesis debido a que un empleado no cerró completamente una cabina. Las autoridades locales informaron que los animales no representan un riesgo significativo para la población y no están infectados con ninguna enfermedad. Gregory Alexander, jefe de policía de Yemassee, tranquilizó a los vecinos y recomendó cerrar puertas y ventanas para evitar que los monos entren en sus hogares.