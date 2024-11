Carlos Fara: "Cristina prefirió ser madre de Máximo en lugar de ser conductora"

Con respecto a la interna del Partido Justicialista, el consultor evaluó sin Cristina Kirchner ganó o perdió con el rechazo a la lista de Ricardo Quintela. "Cristina creyó que tenía el control total con el Operativo Clamor y apareció Quintela. Pero no sólo Quintela, que podría haber sido una especie de loco suelto, sino también otros sectores con influencia como algunos intendentes de la tercera sección electoral, la CGT y el propio Kicillof. Cristina decidió cerrar el tema con el rechazo de la lista de Quintela, para que no haya ningún tipo de duda respecto de su liderazgo y para que no haya ninguna prueba de cuánta fuerza tiene Quintela. Para Cristina, eso es una piedra en el zapato que no tenía prevista. Incluso si va a una primaria y gana por una diferencia enorme, está Quintela, que antes no era nada y podría terminar con un 10%, ni hablar si tiene más. Entonces, me parece que todo lo que ha sucedido está indicando el largo ocaso de Cristina. No es de la noche a la mañana como dijo Milei, pero claramente es un desgaste estructural del liderazgo", plenteó.