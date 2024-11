El Sánguche de Milanesa se viste de fiesta en Tucumán

"Dejame agregar que todo esto no sería posible sin el apoyo de las empresas que apuestan a la cultura tucumana como Mirinda, Quilmes, Pepsi, Hellmann´s, Unilever Food Solutions, Savora, Zingaras, Mc Cain, JRB, MyA, De Lucca, Via Gastronómica y Vanoli. Tampoco me puedo olvidar del apoyo constante del Gobierno de la Provincia, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, el Ministerio del Interior, a través de Darío Monteros, la Honorable Legislatura de Tucumán, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, el Ente Tucumán Turismo (ETT), a cargo de Domingo Amaya, y el Ente Cultural de Tucumán, presidido por Humberto Salazar", concluye Viruel.