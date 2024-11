Cartas de lectores: plaza Urquiza

Quiero felicitar a la actual gestión municipal, porque cuando iniciaron la recuperación verde de la Plaza Independencia me pregunté si acabarían allí, por ser el centro turístico, o si realmente habían planificado hacerlo con todos los espacios verdes de la ciudad. Me han sorprendido gratamente porque continúan trabajando para que San Miguel vuelva a ser “el jardín de la república”. Los trabajos realizados en todos los accesos son muy buenos, aunque lamentablemente en un caso han abandonado una idea que resultaba llamativa e interesante turísticamente hablando. Me animo a decir que cada plaza es intervenida, en función de las necesidades concretas de cada barrio y por ello, una vez que la Municipalidad acaba su trabajo colocando nuevas plantas y luminarias, son los vecinos quienes terminan la tarea apoderándose de ellas para desarrollar actividades en beneficio de la comunidad. Aunque aún no nos ha tocado a los vecinos de la plaza Urquiza, estoy seguro de que cuando lo hagan le devolverán todo el pasto y flores, hoy vandalizados y convertidos en canchas de fútbol, o que volveremos a tener aquellos detalles que nos enorgullecían sea con su característico laguito y patos o, tal vez, con una ampliación de su hermoso trencito.