El enojo de la madre de Camila Homs con Lizy Tagliani: "No vale todo en el humor"

Sobre el pedido de disculpas que hizo Lizy en su ciclo radial, expresó: Bueno, ya está... Lo que dijo lo dijo, por más que pida disculpas. Lo dicho ya está. Esta bueno que por lo menos haya reconocido que lo que dijo no estuvo bien. Pero no esta bueno lo que dijo, porque no dijo una cosa sola. Como dicen por ahí, se fue al pasto". "No sé qué le pasó. Algo se apoderó de ella... Me pregunté 'qué le pasó a esta mujer, no entiendo'", sumó y dejó en claro: "Yo le creo (sus disculpas), pero la verdad que ayer estuvo mal".