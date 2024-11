En Rosario agredieron y le rompieron la máscara a "El Malevo", personaje de San Martín de Tucumán

Visiblemente afectado, Leguina describió la agresión que sufrió. "En mi caso personal, como Malevo, me destrozaron, me lincharon. La Policía se ensañó en no dejarme pasar y nadie hizo nada. Había muchas personas, pero pocas se metían. Yo no podía abandonarlo (al 'Malevo'). No podía dejarlo afuera y no entré", aseguró. "Me destrozaron el disfraz. Hubo abuso de autoridad. Yo no hice nada. Estaba en mis cabales. Tenía mi entrada. No dejaron pasar a un personaje que es de un club, que representa a San Martín. Ni él ni yo pudimos entrar. Quería contarles esto por la poca importancia que se le da", dijo.