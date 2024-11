El duro pronóstico de los hinchas de San Martín de Tucumán: "Se terminó el campeonato"

Los más afectados no escondieron las lágrimas por la derrota; otros se quejaban de la falta de “actitud” del equipo y la poca consideración hacia los esfuerzos de los hinchas que hicieron para estar presentes en la pesadilla del “Gigante de Arroyito”. Sí, muchos dejaron sus trabajos y otros no dudaron en endeudarse para decir presente, pero lo mostrado por el “Santo” no estuvo a la altura. 19.000 almas que no encontraron el final deseado. Los escasos pasajeros que se mantuvieron despiertos se limitaban a utilizar el celular para contestar mensajes a sus seres queridos. No mucho más. Nada, absolutamente nada, cambió la desazón de los hinchas.